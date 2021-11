Basketballer Jakob Pöltl knackt die 1.500er-Marke

Boston hatte ausgerechnet gegen Schlusslicht Houston Rockets mit Jaylen Brown and Robert Williams III mehr Personal als zuletzt an Bord. Das Duo meldete sich nach acht bzw. drei verpassten Spielen zurück. Das offensive Kommando beim Rekordmeister lag dennoch einmal mehr Jayson Tatum, der beim dritten Sieg seines Teams in Serie neuerlich die 30-Punkte-Marke knackte - am Montagabend verbuchte der 23-Jährige exakt 30 Zähler. Die Rockets verloren zum 15. Mal hintereinander und halten nach 17 Partien weiterhin bei nur einem Saisonsieg.

In der Eastern Conference beendete ein 77:109 der Chicago Bulls gegen die Indiana Pacers den Paarlauf an der Spitze. Die Brooklyn Nets liegen nach einem 117:112 bei den Cleveland Cavaliers nunmehr allein voran.

Sperre für Superstar LeBron James

Indes hat die NBA eine Sperre von einer Partie über LeBron James verhängt, der am Sonntag in der Begegnung der Los Angeles Lakers bei den Detroit Pistons deren Center Isaiah Stewart mit der Faust im Gesicht getroffen hatte. Der Superstar verpasst damit das Gastspiel seines Teams bei den New York Knicks. Stewart muss zweimal aussetzen. Blutend im Gesicht hatte er auf James losgehen wollen und musste öfter als einmal zurückgehalten werden. Beide Kontrahenten wurden ausgeschlossen. Lakers und Pistons treffen am Sonntag in Los Angeles neuerlich aufeinander.