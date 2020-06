Vienna stellt in der Finalserie auf 2:0

BC Zepter Vienna ist dem Meistertitel in der heimischen Basketball-Bundesliga ein gutes Stück näher gekommen. Die Wiener gewannen am Sonntagabend auch das zweite Spiel der "best of five"-Finalserie gegen die Redwell Gunners Oberwart mit 78:76. Damit kann die Truppe vom italienischen Coach Andrea Maghelli die Serie bereits am Donnerstag für sich entscheiden, hatte der Finaldebütant doch schon in der Partie Nummer eins einen Sieg verzeichnet.

Die Entscheidung in einer hart umkämpften Partie fiel erst in der ersten Verlängerung, als der angeschlagene Vienna-Kapitän Stjepan Stazic eine Sekunde vor dem Spielende einen Korbleger versenkte und sein Team mit 78:76 in Führung brachte. Anschließend traf auch Oberwarts bester Schütze Darnell Hinson mit der Sirene einen Dreier, womit die Partie mit 79:78 zu Gunsten der Gäste ausgegangen wäre. Der Schiedsrichter entschied aber - nachdem er sich in der Sky-Kabine die Szene nochmals anschaute - dass der Ball die Hand des Werfers nach Ablauf der Spielzeit verlassen hatte und somit ungültig ist.

Die Oberwarter legten gleich nach dem Match einen Protest gegen diese Entscheidung ein, die Bundesliga will in folgenden Tagen das letzte Wort sprechen.

In der Serie geht es am Donnerstag in Oberwart mit der dritten Partie weiter.