Österreich sucht den Basketball-Meister

Zwei Schritte sind es noch, bis Österreichs Basketball-Meister feststeht. Mit dem Start ins Semifinale am Sonntag biegen Klosterneuburg, Oberwart, BC Vienna und Kapfenberg in die entscheidende Phase der Saison ein. Dass sich gerade diese vier Teams durchgesetzt haben, ist kein Zufall: Wie schon in den vergangenen zwei Jahren sind es die vier top-gesetzten Mannschaften, die um die Titelentscheidung kämpfen. Klare Favoriten gibt es also keine.

Zum ersten Mal steht BC Vienna in einem Halbfinale und trifft dort prompt auf den Routinier: Kapfenberg. Kein anderes Team hat so viele Play-Off–Spiele bestritten (126) und stand so oft im Semifinale (15 Mal). Mit Deteri Mayes haben die Steirer außerdem den Spieler mit den meisten Play-off-Einsätzen in ihren Reihen. „Es ist wichtig, dass wir mental in jeder Situation stark bleiben“, sagt Coach Andrea Maghelli vor dem Start der Best-of-Five-Serie am Sonntag in Wien (18 Uhr, Stadthalle B).

Im zweiten Semifinale treffen einander die Meister der letzten beiden Jahre. 17 Mal stand Klosterneuburg schon im Play-off, 16 Mal Oberwart – und dennoch begegnen sich die Teams ab Sonntag (19.30, live Sky) erst zum zweiten Mal .