Basketball-Star Pöltl mit Double-Double - trotzdem verloren

Die Toronto Raptors sind am Donnerstag (Ortszeit) mit einer Niederlage ins erste von fünf Auswärtsspielen hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Kanadier verloren bei den Washington Wizards 108:119. Jakob Pöltl verbuchte 23 Punkte und 13 Rebounds zu einem Double-Double sowie vier Assists, drei Steals und zwei Blocks. Er kam auf 31:31 Minuten Einsatzzeit.

Der 27-jährige Wiener erwies sich in der Hauptstadt der USA als sehr treffsicher. Pöltl verwandelte acht von neun Würfen aus dem Spiel und blieb an der Freiwurflinie bei sieben Versuchen makellos. Das Double-Double war sein zweites seit der Rückkehr nach Toronto und das 65. in der NBA insgesamt. O.G. Anunoby war mit 26 Punkten erfolgreichster Scorer der Kanadier, die sich im zweiten Viertel einen Rückstand eingehandelt hatten, den sie nicht mehr aufholen sollten. Nach dem 50:59 zur Halbzeit kamen die Raptors nicht mehr wirklich in Schlagdistanz.