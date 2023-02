Basketball: Double-Double mit Rebound-Bestleistung von Jakob Pöltl

Mit einem Double-Double samt persönlicher Rebound-Bestleistung in der National Basketball Association hat Jakob Pöltl die Toronto Raptors am Donnerstag zu einem 115:110 gegen die New Orleans Pelicans geführt. Der 27-jährige Wiener verbuchte 21 Punkte und packte 18 Mal bei Abprallern zu. Außerdem steuerte er drei Steals, zwei Assists und einen Block in 30:27 Minuten auf dem Feld bei.