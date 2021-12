Basketball-Star Kyrie Irving kehrte zu den Brooklyn Nets zurück

Die Brooklyn Nets werden wieder auf Kyrie Irving zurückgreifen. Das teilte das NBA-Team aus New York am Freitag mit. Sie hatten in den ersten beiden Saisonmonaten noch auf den Superstar verzichtet, da sich Irving als einer von wenigen NBA-Spielern nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte.

Irving wird für die Nets aber nicht in Heimspielen auflaufen können, als ungeimpfte Person ist dies im US-Bundesstaat New York für Irving nicht möglich. Auch zu Spielen nach Kanada wird Irving sein Team nach aktuellem Stand nicht begleiten dürfen.