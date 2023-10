Basketball-Star Jakob Pöltl: "Ich war noch limitiert"

Die Toronto Raptors beendeten die Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) ungeschlagen. Im vierten und letzten Spiel der Preseason bezwangen die Kanadier mit Jakob Pöltl in ihren Reihen am Freitag (Ortszeit) die Washington Wizards 134:98. Der zuletzt erkrankte Center aus Wien steuerte acht Punkte und neun Rebounds in 18:33 Minuten Einsatzzeit bei. Je zwei Assists und Blocks sowie ein Steal rundeten die Statistik ab.