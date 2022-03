San Antonio Spurs nach Sieg in New Orleans voll im Play-in-Rennen

Die San Antonio Spurs sind nach einem 107:103 bei den New Orleans Pelicans am Samstag (Ortszeit) voll im Rennen um die Teilnahme an der Play-in genannten Play-off-Qualifikation in der National Basketball Association (NBA). Jakob Pöltl markierte mit zwölf Punkten und elf Rebounds sein 25. Saison-Double-Double. Hinzu kamen je drei Assists und Blocks des 26-jährigen Centers in 30:12 Minuten auf dem Parkett.

Bei noch acht ausstehenden Partien in der regulären Saison liegen die Texaner mit einer 30:44-Bilanz nur mehr einen Sieg hinter den zehntplatzierten Pelicans (31:43). Zudem haben sie den direkten Vergleich mit 3:1 gewonnen. Neunter sind die Los Angeles Lakers (31:42). "Nach einem schlechten Start haben wir uns in das Spiel zurückgearbeitet und am Ende mit sehr viel Einsatz verteidigt", sagte Pöltl. Seinem Team sei ein "wichtiger Sieg" gelungen. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn der beiden NBA-Conferences nehmen am Play-in teil.