Basketball: Polen und Frankreich komplettieren EM-Halbfinale

Polen und Frankreich komplettieren das Semifinale bei der Basketball-Europameisterschaft in Berlin. Österreichs Gruppengegner in der zweiten Runde der Vorqualifikation zur EM-Endrunde 2025 bezwang Titelverteidiger Slowenien am späten Mittwochabend sensationell mit 90:87 (58:39). Zuvor hatte sich der Olympiazweite von Tokio gegen Italien in einem Krimi mit 93:85 (77:77, 38:31) n.V. durchgesetzt.