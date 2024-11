Auswärts erfolglos: Pöltl und Toronto verlieren bei den Kings

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) auch das vierte Auswärtsspiel in der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) verloren. Die Kanadier unterlagen den Sacramento Kings im zweiten Aufeinandertreffen binnen 96 Stunden mit 107:122. Jakob Pöltl verbuchte zehn Punkte, acht Rebounds, vier Assists und zwei Steals in 34:37 Minuten Einsatzzeit.