Niederlage in Los Angeles: Toronto und Pöltl sind NBA-Schlusslicht

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors haben auch im sechsten Anlauf den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison der National Basketball Association (NBA) verpasst. Die Kanadier verloren am Sonntag (Ortszeit) bei den Los Angeles Lakers 103:123. Der 29-jährige Center aus Wien bilanzierte mit einem Double-Double aus 14 Punkten und zehn Rebounds in 31:08 Einsatzminuten. Zudem verzeichnete er vier Assists und einen Steal für das nunmehrige NBA-Schlusslicht.