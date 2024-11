Starker Pöltl und Toronto gewinnen in der NBA erneut

Jakob Pöltl hat am Donnerstag (Ortszeit) das 100. Double-Double seiner Karriere in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der Center steuerte zum 110:105 der Toronto Raptors gegen die Minnesota Timberwolves 15 Punkte und zwölf Rebounds bei. Damit schrieb der 29-jährige Wiener gleichzeitig zum vierten Mal in Folge doppelt zweistellig an. Hinzu kamen zwei Assists in 28:47 Einsatzminuten.

Der Wiener ist der erste Spieler in der NBA seit Shaquille O’Neal vor 30 Jahren, der in drei Partien 90 oder mehr Punkte, je 20 oder mehr Offensiv- und Defensiv-Rebounds sowie mehr als 70 Prozent Trefferquote aus dem Feld geschafft hatte.

Jakob, zwei sehr starke Leistungen in Folge wurden mit zwei Siegen belohnt. Außer den Turnovers kann man nicht viel aussetzen, oder?

Wir haben speziell in der ersten Halbzeit mit Turnovers und unnötigen Fouls zu kämpfen gehabt und ihnen zu viele einfache Punkte an der Freiwurflinie geschenkt. In der zweiten Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht, den Ball in der Offense gut bewegt, beherzt gekämpft und das Spiel nach Hause gebracht. Es war eine coole Leistung, ich bin stolz auf die Mannschaft.

Mit dem Comeback von Scottie Barnes scheint jetzt wieder einiges drin zu sein, auch wenn vier Auswärtsspiele in Folge warten?

Auf jeden Fall, Scottie hilft uns massiv, natürlich freuen wir uns, dass er wieder in der Line-up ist. Je mehr er spielt und seinen Rhythmus bekommt, umso besser für uns. Das Wichtigste ist aber, dass wir unserem Basketball treu bleiben - und das haben wir heute geschafft. Obwohl wir einen wichtigen Spieler zurück haben, sind wir mit der gleichen Energie und Einstellung reingegangen wie in den Spielen zuvor.

In den drei Spielen zuvor hast du Statistiken, die zuletzt NBA-Legende Shaqille O'Neal vor 30 Jahren geschafft hat.

Das sind Momentaufnahmen. Natürlich waren es gute Spiele, ich bin stolz auf meine Leistungen, aber Statistiken, oder mit wem man das aus der Vergangenheit vergleicht, interessiert mich nicht wirklich. Ich bin wie gesagt stolz auf das was mir gelungen ist und hoffe, dass ich das Ganze in der Zukunft weiterhin bringen kann.