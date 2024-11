Trotz 14-Punkte-Führung: Pöltl und Toronto verloren gegen Denver

Für die Toronto Raptors hat es am Montag (Ortszeit) eine bittere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Kanadier verloren bei den Denver Nuggets 119:121, nachdem sie lange geführt hatten. Jakob Pöltl wartete mit einer Saisonbestleistung von 24 Punkten auf, dazu zehn Rebounds bedeuteten das vierte Double-Double des Wieners in den vergangenen fünf Partien. Hinzu kamen je drei Assists und Steals in 32:27 Minuten auf dem Parkett.