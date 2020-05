Rodman zu Nordkorea-Besuch: "Hatte keine Ahnung, wer der Typ ist"

Dennis Rodmann feiert in wenigen Tagen seinen 59. Geburtstag, seine aktive Basketball-Karriere liegt nun schon einige Jahre zurück. Dennoch ist der ehemalige NBA-Star und Paradiesvogel regelmäßig in den Schlagzeilen vieler Medien zu finden. Neuerdings auch durch die Dokumentation "The Last Dance" auf Netflix, die sich auf Basketball-Legende Michael Jordan und die Chicago Bulls konzentriert. Rodman spielt auch dort eine große Rolle.

Zuletzt war Rodman nun auch im Podcast "Hotboxin'" von Box-Legende Mike Tyson zu Gast. Dabei äußerte er sich unter anderem zu seinem aufsehenerregenden Nordkorea-Besuch im Jahr 2013. Eigentlich wollte Rodman dort für sich werben, daraus wurde allerdings ein skurriles Treffen mit Machthaber Kim Jong-un, wie Rodman auch im Gespräch mit Tyson schilderte.