Basketball: Gmunden prolongiert Serie auch im Derby gegen Wels

Basketball-Tabellenführer Gmunden hat beim 93:88-Derbysieg gegen Wels den zehnten Liga-Sieg und den zwölften in der eigenen Halle in Folge gefeiert. Gelingt den Swans in den ausstehenden zwei Spielen in der Platzierungsrunde noch ein voller Erfolg, gehen sie fix als Erster ins Play-off. Zweiter mit drei Punkten Rückstand sind die Kapfenberg Bulls nach einem souveränen 83:70 gegen die drittplatzierten Dukes aus Klosterneuburg.

Der Vierte Oberwart hatte gegen den Fünften St. Pölten im Duell zweier ersatzgeschwächter Teams mit 89:86 nach Verlängerung den längeren Atem.