Für Pöltl ist Transfer nach San Antonio "wie ein Neuanfang"

Nowitzki hängt weitere Saison dran

Neuigkeiten gab es am Freitag auch vom deutschen Superstar Dirk Nowitzki. Der 40-Jährige unterschrieb laut einem Bericht von Yahoo Sports einen mit fünf Millionen US-Dollar (4,31 Mio. Euro) dotierten Einjahresvertrag bei den Dallas Mavericks. Für Nowitzki ist es seine bereits 21. NBA-Saison mit den "Mavs".

Damit wird der einzige Nicht-Amerikaner, der bisher die 30.000-Punkte-Marke in der besten Basketball-Liga der Welt übertroffen hat, in der kommenden Saison für einen neuen Liga-Rekord sorgen. Noch nie hat ein Spieler so viele Saisonen hintereinander mit demselben Team bestritten. Bisher halten Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) und Nowitzki mit je 20 die NBA-Bestmarke in dieser Kategorie.

Schröder zu OKC

Nowitzkis Landsmann Dennis Schröder wird US-Medienberichten zufolge in der kommenden Saison für Oklahoma City Thunder auf Punktejagd gehen. Wie der Sportsender ESPN berichtete, einigte sich der Klub von Superstar Russell Westbrook mit Schröders aktuellem Arbeitgeber, den Atlanta Hawks, auf einen Wechsel des deutschen Jungstars. Er soll bei den Thunder die Rolle des Backups für Starting-Point-Guard Westbrook einnehmen.

Im Zuge des Tauschgeschäfts um den 24-Jährigen soll u.a. Carmelo Anthony von Oklahoma nach Atlanta wechseln. Es wird aber erwartet, dass die sich die Hawks vom 34-jährigen Routinier aufgrund seines zu hohen Jahresgehalts von 27,9 Millionen US-Dollar (24,08 Mio. Euro) umgehend trennen werden. Die Houston Rockets und Miami Heat gelten als Favoriten im Werben um den zehnfachen All-Star und dreifachen Olympiasieger, der bisher noch nie NBA-Champion war.