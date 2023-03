Basketball: Drittes Double-Double in Folge von Jakob Pöltl

Die Toronto Raptors haben in der National Basketball Association den Schwung des Erfolges über die Denver Nuggets mitgenommen und gegen Oklahoma City Thunder den nächsten Sieg eingefahren. Beim 128:111 am Donnerstag (Ortszeit) verbuchte Jakob Pöltl mit 16 Punkten und zwölf Rebounds zum dritten Mal hintereinander ein Double-Double. Weiters standen vier Assists und ein Block in exakt 29 Minuten für den Center zu Buche.