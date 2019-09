Basketball: Der Topstar führte Spanien ins Finale

Argentinien und Spanien spielen am Sonntag (14.00 Uhr) in Peking um Gold bei der Basketball-WM der Männer.

Argentinien gewann in Peking im Halbfinale 80:66-(39:32) gegen Frankreich. Zuvor hatte Spanien, der Weltmeister von 2006, den Olympia-Vierten Australien nach zweifacher Verlängerung 95:88 (80:80,71:71,32:37) niedergerungen.

Überragender Mann

Bester Scorer der Spanier in einer intensiven und physischen Partie war der 34-jährige Center Marc Gasol vom NBA-Champion Toronto Raptors mit 33 Punkten. Spielmacher Ricky Rubio, der künftig für die Phoenix Suns in der National Basketball Association ( NBA) auflaufen wird, verbuchte mit 19 Zählern und 12 Assists ein Double-Double. Zum Matchwinner avancierte aber Real Madrids „Scharfschütze“ Sergio Llull (17 Punkte), der in der zweiten Overtime zwei Dreier versenkte.