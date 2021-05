Boston holte mit Sieg über Washington das Play-off-Ticket

Die Boston Celtics haben sich am Dienstag beim Play-In-Turnier der NBA den siebenten Platz der Eastern Conference für die K.o.-Phase gesichert. Dank 50 Punkten von Jayson Tatum feierten die Celtics einen 118:100-Erfolg über Washington. Die Wizards haben am Donnerstag im Duell mit den Indiana Pacers eine weitere Chance zum Aufstieg. Im Play-off warten dann die topgesetzten Philadelphia 76ers auf die Nummer acht. Jakob Pöltl gastiert mit San Antonio in der Nacht auf Mittwoch in Memphis.

Im Play-off gegen Brooklyn

Boston hatte fünf der letzten sechs Spiele des Grunddurchgangs verloren, zog aber dennoch ins Play-off ein. Das verdankten sie am Dienstag einem 19:2-Lauf ab dem Stand von 55:56 zu Beginn des dritten Viertels. Zweitbester Werfer war Kemba Walker mit 29 Punkten. Erster Play-off-Gegner sind schon am Samstagabend (Ortszeit) die Brooklyn Nets.

Die Indiana Pacers, für die Oshae Brissett 23 Punkte beisteuerte, deklassierten die Charlotte Hornets mit 144:117 und haben damit gegen Washington eine weitere Chance, die Saison zu verlängern. Für die Hornets ist diese vorbei.