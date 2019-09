Baseball: Österreich bleibt erstklassig

Österreich erreichte bei der Baseball-EM das angestrebte Ziel, als Aufsteiger den Klassenerhalt zu schaffen, in souveräner Manier. Am Freitag gewann das ABF-Team auch sein zweites Relegationsspiel und wird am Finaltag (Sonntag) um Platz 9 spielen.

Österreichs Routinier Christian Tomsich ließ als Starting Pitcher von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer sich den Klassenerhalt am Ende vorzeitig sichern wird. Schlug Österreich die Kroaten im Grunddurchgang bereits mit 12:1, gab es in der Relegation nun einen ebenso deutlichen 10:0-Erfolg.

Dritter Sieg bei der EM

Es ist der ingesamt dritte Sieg bei dieser EM für Team Austria, welches sich am Donnerstag bereits klar gegen Großbritannien durchsetzen konnte. Damit steht fest, dass Österreich in der A-Gruppe bleiben wird. Am Sonntag gibt es ein abschließendes Spiel um Platz 9. Der Gegner wird am Samstag ermittelt.

Team Captain Christian Tomsich war zufrieden: "Für uns war nach dem Aufstieg in den A-Pool der Klassenerhalt natürlich sehr wichtig. Das haben wir heute geschafft und es ist unglaublich."