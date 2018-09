Erster Profi-Sportklub mit Blindenschrift auf Trikots

In der US-amerikanischen Baseball-Liga MLB hat es am Dienstag ein Novum gegeben. Die Baltimore Orioles traten zum Spiel gegen die Toronto Blue Jays in besonderen Trikots an: Sowohl die Spielernamen auf dem Trikotrücken als auch der Klubname auf der Brust wurden in Blindenschrift aufgedruckt.

Zudem bekamen die Fans im Stadion Alphabet-Karten in Blindenschrift. Anlass für diese Aktion war das 40. Jubiläum des Umzugs der "National Federation for the Blind" nach Baltimore.