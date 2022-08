Bandscheibenvorfall: Handball-Teamtormann Häusle muss unters Messer

Kurz vor Beginn der neuen Saison muss Bregenz auf Teamgolie Ralf Patrick Häusle verzichten: Der 27-Jährige ist am Dienstag in Innsbruck an der Wirbelsäule operiert worden und fällt für rund ein halbes Jahr aus.

„Ich kämpfe schon lange mit den Folgen eines Bandscheibenvorfalls. Das zieht sich bereits über mehrere Jahre, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es nicht mehr ohne operativen Eingriff weitergeht. Ich danke dem Verein und unseren Teamärzten, dass sie mich bei dieser gemeinsamen Entscheidung unterstützen. Ich werde alles in der Reha geben, um schnellstmöglich wieder dem Team zu helfen.“

Geschäftsführer Björn Tyrner erklärt: „Ralf hat zuletzt eine tolle Entwicklung genommen und ist dafür bis an seine Schmerzgrenze gegangen. Jetzt geht es um seine Gesundheit, und er wird von uns jede notwendige Unterstützung erhalten. Ich bin froh, dass wir frühzeitig den OP-Termin festgelegt haben, falls dieser Fall eintritt und Ralf bereits heute operiert werden kann.“