Skiroller-Sturz: Zwangspause für Kombinierer Lukas Greiderer

Lukas Greiderer hat sich am Montag beim Skirollertraining am linken Sprunggelenk verletzt: Der Absamer kam beim Skirollern am Radweg durch einen Kieselstein zu Sturz, der eine Rolle blockierte. Greiderer kippte dabei unglücklich mit dem linken Sprunggelenk nach außen um. Bei einer genaueren Untersuchung am Dienstag im Sanatorium Hochrum wurde ein Seitenbandriss im linken Sprunggelenk diagnostiziert.



Die Verletzung muss nicht operiert und kann konservativ behandelt werden, dafür muss der Tiroler eine Schiene tragen. Mit einer Trainings- und Wettkampfpause von rund vier Wochen verpasst der Olympia-Bronzene von Peking wohl damit auch den diesjährigen Sommer-Grand-Prix, der in zehn Tagen in Oberwiesenthal (GER) startet.