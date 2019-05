Austrian Darts Open: Suljovic scheitert an Wade

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic ist bei den Austrian Open in Premstätten bei Graz bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der Wiener musste sich am Sonntag bei der mit 135.000 Pfund (157.000 Euro) dotierten Veranstaltung der European Tour James Wade (ENG) mit 3:6 beugen. Der Weltranglisten-Erste Michael van Gerwen ( NED) zog mit einem 6:1 über Stephen Bunting (ENG) in das Viertelfinale ein.