Austrian Darts Open: Suljovic enttäuscht, Sensation durch Steirer

Rowby-John Rodriguez, Zoran Lerchbacher sowie Überraschungsmann Patrik Gosnak haben bei den Austrian Darts Open in Premstätten den Einzug in die 2. Runde geschafft. Rodriguez setzte sich am Freitagabend im letzten Spiel der Auftaktrunde gegen den Litauer Darius Labanauskas mit 6:3 durch, Lerchbacher schaltete den Franzosen Thibault Tricole mit 6:5 aus.