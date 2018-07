Austrian Bowl kehrt zurück nach St. Pölten

2014 war es das letzte Mal, dass die NV-Arena in St. Pölten die Hochburg des heimischen American-Football-Sports wurde. Bei der Austrian Bowl, dem Finale der Austrian Football League (AFL), spielen die beiden besten Teams um den Meistertitel. Und auch schon damals standen sich die Vienna Vikings und die Swarco Raiders aus Innsbruck gegenüber.

Die beiden Final-Dauergäste spielen sich dieses Jahr am Samstag zum zwölften Mal in der Geschichte der AFL den Titel aus. Eine gewohnte Atmosphäre, möchte man also meinen. Doch Vikings-Headcoach Chris Calaycay weiß es besser: „Ich war, glaube ich, schon 15 Mal bei der Austrian Bowl dabei. Jedes Jahr ist die Situation anders.“

Der amtierende Meister aus der Bundeshauptstadt will gegen den letztjährigen Finalgegner den Titel verteidigen: „2017 haben wir den Titel wieder nach Wien geholt, was uns sehr wichtig war. Jedes Team spielt, um Titel zu gewinnen – und das ist auch unser Ziel.“