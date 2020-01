Australian Open: Nadal und vier weitere Top-Ten-Herren weiter

Nadal geht in Melbourne auf seinen 20. Major-Titel los, womit er Rekordhalter Roger Federer einholen würde. Allerdings hat der Mallorquiner bisher erst einmal (2009) in Melbourne triumphiert. "Das war ohne Zweifel mein bisher bestes Match im Turnier", sagte ein glücklicher Nadal. "Ich verbessere mich von Tag zu Tag, also bin ich super glücklich."

Damit haben die "big three" die Achtelfinal-Phase des ersten Majors erreicht, zuvor waren ja auch Titelverteidiger Novak Djokovic und Roger Federer in die Runde der letzten acht aufgestiegen.