Australian Open: Nadal macht mit Tsitsipas kurzen Prozess

Rafael Nadal ist am Donnerstag in unwiderstehlicher Manier in sein fünftes Endspiel bei den Australian Open eingezogen. Der 32-jährige Spanier fertigte den griechischen Federer-Bezwinger Stefanos Tsitsipas nach 1:46 Stunden mit 6:2,6:4,6:0 ab und kämpft damit am Sonntag um seinen 18. Grand-Slam-Titel. Der Gegner wird am Freitag zwischen Topstar Novak Djokovic (SRB) und Lucas Pouille (FRA-28) ermittelt.

Nadal, der weiterhin ohne Satzverlust ist, qualifizierte sich für sein bereits 25. Endspiel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Seinen bisher letzten Major-Titel hatte er 2018 mit einem Finalsieg über Dominic Thiem bei den French Open erreicht. Nach einer verletzungsbedingten Aufgabe im Halbfinale der US Open im vergangenen September spielt Nadal in Melbourne das seither erste Turnier.