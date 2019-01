Australian Open: Überraschendes Williams-Aus, Nishikori gibt auf

Pouille im Halbfinale

Erstmals im Halbfinale eines Grand Slams steht der Franzose Lucas Pouille. Der 24-jährige Schützling der ehemaligen Weltranglistenersten Amelie Mauresmo besiegte im Viertelfinale als Nummer 28 gesetzt den Kanadier Milos Raonic (Nr. 16) 7:6(4),6:3,6:7(2),6:4.

Um das Endspiel geht es am Freitag gegen den Serben Novak Djokovic. Die Nummer eins der Welt hatte am Mittwoch einen kurzen Arbeitstag, denn sein japanischer Gegner Kei Nishikori gab nach 52 Minuten beim Stand von 1:6 und 1:4 verletzt auf. Der Nummer 8 des Turniers steckten ihre vorherigen langen Partien zu sehr in den Knochen.