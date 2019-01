Schmerz lass nach: Zerstört der Tennissport seine Helden?

Der prominenteste von ihnen war Rafael Nadal im Halbfinale. Die spanische Nummer zwei der Welt bestritt danach bis zu den diesjährigen Australian Open kein offizielles Tennismatch. So mancher Experte wertet dies als Mitgrund dafür, dass der 32-Jährige in Melbourne bis dato den besten und fittesten Eindruck hinterlassen hat. Im ersten Halbfinalspiel ist Nadal am Donnerstag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas daher auch Favorit (9.30 Uhr MEZ).

Sein kräfteraubendes Spiel zwingt Nadal immer wieder zu Pausen. Keiner der Topstars ist öfter verletzt als der 17-fache Grand-Slam-Sieger. Seit Beginn der Profikarriere im Jahr 2001 wurden an seinem Körper mehr als zwanzig schwere Verletzungen diagnostiziert.