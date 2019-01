Australian Open: Federer, Nadal weiter - Murray nach Krimi out

Titelverteidiger Roger Federer hat mit einer soliden Vorstellung sein Auftaktmatch bei den Australian Open gewonnen. Der Schweizer Sieger der vergangenen beiden Jahre gewann am Montag 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Usbeken Denis Istomin. Der 37-jährige Federer wäre bei einem weiteren Triumph mit sieben Titeln alleiniger Rekordchampion in Melbourne. Mit 20 Erfolgen ist die langjährige Nummer eins Rekordsieger bei den vier Grand-Slam-Turnieren.

Das Aus in Runde eins kam dagegen trotz großer Gegenwehr für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Andy Murray. Der Schotte unterlag nach mehr als vier Stunden Spielzeit dem an Nummer 22 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6. Wegen langwieriger Probleme mit der stark schmerzenden rechten Hüfte hatte Murray vor dem Turnierstart angekündigt, spätestens im Sommer in Wimbledon seine Karriere zu beenden.

Der 31-jährige hatte aber auch nicht ausgeschlossen, dass bereits die Australian Open sein letztes Turnier sein könnten.