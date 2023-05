Auf der Weltrekord-Welle: Das sind Österreichs schnellste Para-Schwimmer

„Einen Tag im Leben der schnellste Schwimmer der Welt zu sein“. Das war 2021 das Ziel des Para-Schwimmers Andreas Ernhofer – nachdem er sich damals den Traum von einer Teilnahme bei den Paralympischen Spielen in Tokio erfüllt hatte. Am Donnerstagabend war es so weit: Der 26-Jährige erhielt vom World Para Swimming Verband als erster Österreicher die offizielle Bestätigung über seinen Weltrekord über die 200 Meter Brust in 4:10,35 Minuten.