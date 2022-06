Auch Golf-Star Mickelson spielt in umstrittener LIV-Serie mit

US-Golfstar Phil Mickelson wird nun doch beim Auftaktturnier der umstrittenen neuen Tour LIV Golf Invitational Series starten. "Ich bin begeistert, bei LIV Golf zu beginnen", teilte der sechsmalige Major-Sieger via Twitter mit. "Ich bin bereit zurĂĽckzukommen, um das Spiel zu spielen, das ich liebe. Aber nach 32 Jahren ist dieser neue Weg ein Neuanfang." Das erste von acht Turnieren der aus Saudi-Arabien finanzierten Tour startet am Donnerstag in London.