ATP Finals: Thiem trotz Sieg gegen Nishikori out

Umstellung

Thiem hatte sich am Tag vor dem insgesamt fünften Match gegen Nishikori (Head-to-Head nun 2:3) entschieden, seine Besaitung völlig umzustellen. Ein Umstand, der sich ausgezahlt hat. "Ich will nicht so wirken als wäre es nur das Material, weil ein Spieler dieser Klasse sollte mit fast jedem Material spielen können. Wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass ich den Ball gescheit reinspielen kann, dann wird es problematisch. Deshalb habe ich etwas ändern müssen."

Das neuerlich nicht sehenswerte Match war sofort zugunsten Thiems gelaufen. Schon nach 12 Minuten führte er 3:0, ein zweites Break zum 5:1 und nach 41 Minuten hieß es 6:1. Da krachte Nishikori seinen Schläger mehrmals auf den Boden. Satz zwei verlief etwas ausgeglichener, Nishikori fing sich ein wenig und Thiem gelang zum 4:3 das erste Break. Nach 1:24 Stunden nutzte er bei 40:0 seinen ersten Matchball.

Für Thiem geht es nun in den kurzen, aber verdienten Urlaub. Er wird eine Woche auf den Malediven, dann einige Tage in Wien verbringen. Doch schon am 1. Dezember geht es für drei Wochen zum jährlichen Trainingscamp auf Teneriffa. Dort will sich Thiem den Schliff für 2019 holen und viel an Aufschlag und Return sowie dem Aufbau seines Fitness-Levels arbeiten.