Angst vor Corona: Die Olympia-Gegner in Japan mobilisieren wieder

Die Gegner der Olympischen Spiele im eigenen Land geben nicht auf. Eine neue Aktion in Japan zeigt, dass Corona die Angst vor den Wettbewerben in Tokio massiv erhöht hat.

Eine Online-Petition für die Absage der Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer hat an den ersten zwei Tagen bereits fast 200.000 Unterschriften gesammelt. Der Zuspruch bei „Stop Tokyo Olympics“ spiegelt die Besorgnis der Öffentlichkeit wider, viele sind gegen die Durchführung der bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele während der anhaltenden Corona-Pandemie.

Politik hält dagegen

Regierung, Organisationskomitee und Internationales Olympisches Komitee (IOC) halten allerdings daran fest.