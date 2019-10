"Angreifen verboten": Der NFL-Pokal erstmals zu Gast in Wien

Angreifen verboten

Einpacken des Pokals wäre aber sowieso nicht so einfach möglich. Dafür sorgen zahlreiche Security-Mitarbeiter, die vor und in der Filiale positioniert sind. Ein weiterer ganz in der Nähe des Pokals. "Angreifen ist verboten", sagt er den ersten Besuchern, die in die Filiale reingehen dürfen. Diesen Satz wird er bis 18 Uhr noch einige Mal wiederholen.

Aber nicht nur externe Sicherheitsbedienstete kümmern sich um die reibungslose Abwicklung. Auch Ricardo hat nur eines im Blick: den Pokal. Er reist mit der Trophäe durch Europa. Wien ist nach den Spielen in London die erste Station der Europatour. Es folgen Kopenhagen in Dänemark und Stockholm in Schweden. "Danach wird der Pokal wieder nach Amerika gebracht, wo wir noch eine Tour durch Nord- und Zentralamerika haben", erzählt der NFL-Mitarbeiter.