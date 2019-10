Die Superbowl-Trophäe gastiert am Donnerstag in Wien

Sie ist wohl eine der begehrteste Sporttrophäen weltweit. Die Vince Lombardi Trophy der US-amerikanischen Profifootball-Liga NFL. Am Ende jeder NFL-Saison spielen die beiden besten Teams der vergangenen Spielzeit um die Trophäe in der Superbowl.

Und alle Football-Fans in Österreich können sich am Donnerstag die Trophäe aus nächster Nähe ansehen. Im Zuge des Weltspartages am Donnerstag wird der Pokal in der Erste-Bank-Filiale in der Wiener Mariahilfer Straße 69 von 9 bis 18 Uhr ausgestellt. Für alle Fans des braunen Leders also die perfekte Möglichkeit, sich die Zeit bis zur nächsten Superbowl am 2. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami zu verkürzen.