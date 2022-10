Goldberger über Mateschitz: "War für mich da, als es mir scheiße ging"

Eine Ehre

Besonders in Erinnerung ist Goldberger auch ein Besuch von Mateschitz in seinem Elternhaus 1994/95 in seiner Anfangszeit als Red-Bull-Sportler. "Da ist er bei uns in Waldzell in der Stube gestanden mit seinem kleinen Sohn. Er wollte sehen, wo ich herkomme und wie ich aufgewachsen bin." Eine andere besondere Begegnung war der Lufttransport durch Mateschitz persönlich zu seinem Abschiedssprung 2006. "Das hat mich besonders geehrt. Er hat mich mit dem Hubschrauber über das Salzkammergut zum Kulm hingeflogen." Auch die Fortsetzung des Sponsorings über sein Karriereende hinaus, mache ihn stolz. "Das ist schon eine Ehre, das haben nur ganz wenige Sportler", sagte der 49-Jährige.