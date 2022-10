Ein Rennen für Mateschitz: Verstappen siegt, Red Bull ist Weltmeister

Es war ein Formel-1-Rennen ganz nach dem Geschmack von Dietrich Mateschitz, nur den Beginn hätte der kürzlich verstorbene Gründer von Red Bull nicht ausstehen können. Denn: Alle Augen waren am Sonntag auf ihn gerichtet.

Überlebensgroß war das eingeblendete Foto des zu Lebzeiten so medienscheuen Steirers auf dem Circuit of the Americas in Austin (Texas), als Fahrer, Teams und mehr als 100.000 Zuseher vor Ort dem Big Player der Königsklasse gedachten. Statt einer Schweigeminute gab es tosenden Applaus von den Rängen und das eine oder andere feuchte Auge im Fahrerlager. Die vielleicht schönste (weil subtilste) Geste hatte sich sein Red-Bull-Team überlegt, indem viele Mitarbeiter die üblichen Funktionshosen durch Jeans ersetzten – das Lieblingskleidungsstück des Gründers.