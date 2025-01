NFL-Play-offs: Zwei Favoriten, viele Außenseiter und eine Lovestory

Jetzt wird es ernst, die NFL geht in die heiße Phase. 14 Teams haben sich für die Play-offs qualifiziert, nur zwei davon können sich eines der begehrten Tickets für den Superbowl ergattern. Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann ist mit den Indianapolis Colts nicht dabei, hat die K.o.-Phase verpasst. Was man vor dem Start in die Play-offs noch wissen muss: Wo und wann steigt Superbowl LIX? Der 59. Superbowl findet am 9. Februar im Superdome von New Orleans statt. Zuletzt war die Metropole im Bundesstaat Louisiana 2013 Gastgeber für das größte Einzelsportereignis der Welt. In der berühmten Halbzeitshow wird US-Rapper Kendrick Lamar auftreten.

Wer sind die Favoriten auf den Titel? Nicht nur für die Wettanbieter gehen die Kansas City Chiefs und die Detroit Lions mit den größten Chancen auf die begehrten Superbowl-Tickets ins Play-off-Rennen. Titelverteidiger Kansas City hat die AFC gewonnen, Detroit hat es als bestes Team in der NFC in die K.o.-Phase geschafft. Beide haben sich somit ein Freilos in der ersten Runde gesichert, können sich am Wochenende ausruhen. Während die Chiefs mit drei Titeln in den letzten fünf Jahren das erfolgreichste Team der Gegenwart sind, warten die Lions noch auf ihren ersten Superbowl-Sieg. Als eines von nur vier Teams waren sie noch nie im Endspiel. Das soll sich heuer mit Quarterback Jared Goff und dem deutsch-amerikanischen Passempfänger Amon-Ra St. Brown ändern.

Wer ist der größte Außenseiter? Die Buchmacher sehen die Pittsburgh Steelers als größten Außenseiter. Das Team aus Pennsylvania hat mit Russell Wilson jedoch einen erfahrenen Spielmacher, der auch schon einen Superbowl-Ring zu Hause hat. Zudem ist Pittsburgh mit sechs Titeln noch immer Rekord-Champion (gemeinsam mit den New England Patriots). Statistisch gesehen werden es auch die Washington Commanders ganz schwer haben. Von allen 14 Teams im Play-off wartet das Hauptstadt-Team mit Abstand am längsten auf einen Sieg im Play-off. Jung-Quarterback Jayden Daniels soll Washington zum ersten Erfolg in der K.o.-Phase seit Jänner 2006 führen. Wer hat in diesem Jahr Überraschungspotenzial? Die Denver Broncos qualifizierten sich erst am letzten Spieltag für die Play-offs. Aber: Die Broncos kamen angeführt von Rookie-Quarterback Bo Nix im Laufe der Saison immer besser ins Spiel. So gab es zuletzt ein 38:0 gegen allerdings ersatzgeschwächte Kansas City Chiefs. Denver ist einiges zuzutrauen, allerdings bekommen sie es gleich zum Auftakt mit den Buffalo Bills zu tun. Die haben mit Josh Allen einen der besten Spielmacher in ihren Reihen.

© EPA/JOHN G. MABANGLO Taylor Swift und Travis Kelce

Was muss man sonst noch wissen? Die Los Angeles Rams müssen am Montag auf ihr Heimrecht verzichten. Die verheerenden Brände rund um die Metropole zwang die Liga dazu, das Spiel nach Glendale ins Heimstadion der Arizona Cardinals zu verlegen. Was ist eigentlich mit Taylor Swift? Seit Herbst 2023 sind Pop-Superstar Taylor Swift und Superbowl-Champion Travis Kelce von den Kansas City Chiefs das Traumpaar schlechthin. Sie jubelt regelmäßig mit ihrem Schatz im Stadion, er besucht ihre Konzerte. Rund um den letzten Superbowl stahlen die beiden allen anderen die Show. Am ersten Play-off-Wochenende wird es wohl noch ruhig bleiben um das Promi-Paar, weil Kelce mit den Chiefs spielfrei ist, dann kann man sich aber wieder auf jede Menge Swift-Schlagzeilen einstellen. Gerüchten zufolge wollen die beiden bald heiraten. Ihre Welttournee ist zu Ende, Kelce hätte spätestens nach dem Superbowl Zeit. Einen Ring gibt es dort ja bekanntlich auch zu gewinnen – macht er ihr gar auf dem Feld einen Heiratsantrag?