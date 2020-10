Klarer Rams-Sieg über Bears im NFL-Montagsspiel

Die Los Angeles Rams haben am Montagabend in der National Football League (NFL) dank ihrer starken Verteidigung gegen die Chicago Bears gewonnen. Beim 24:10 ließ die Defensive der Gastgeber in Inglewood lediglich ein Field Goal zu, zwei Mal wurden zudem Würfe von Bears-Quarterback Nick Foles abgefangen. Offensiv reichte dem Team aus Kalifornien eine solide Leistung von Quarterback Jared Goff, der 219 Yards und zwei Touchdown-Pässe warf.

Chicago erzielte seinen einzigen Touchdown erst spät im Spiel beim Stand von 24:3 für die Rams, als Eddie Jackson nach einem Ballverlust der Rams-Offensive, einem sogenannten Fumble, in die Endzone lief. Beide Teams halten nun bei einer Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen.