American Football: Fragen und Antworten zum NFL-Draft 2022

Wer ist "Mr. Irrelevant"?

Jener Spieler, der mit dem letzten Pick im Draft ausgewählt wird, wird als "Mister Irrelevant" bezeichnet. Hintergrund des ironischen Titels ist, dass den Athleten, die an dieser Stelle gezogen werden, in der Regel keine große NFL-Karriere beschieden ist. Namhaftester Mr. Irrelevant ist wohl Kicker Ryan Succop, der 2009 als 256. Spieler von den Kansas City Chiefs ausgewählt wurde und 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers und Quarterback Tom Brady die Super Bowl gewann. Dieses Jahr sind die San Francisco 49ers im Besitz dieses Loses, es ist heuer der insgesamt 262. Pick.

Was passiert mit den Spielern, die nicht im Draft berücksichtigt worden sind?

Leer ausgegangene Spieler gelten nach dem Draft als sogenannte "undrafted free agents", sie können mit jedem NFL-Klub in Verhandlungen treten, um einen Vertrag zu bekommen. Jedes Team kann seinen Kader mit solchen Spielern zu sehr günstigen Konditionen auffüllen, da in der Vorbereitung bis zu 90 Kaderspieler erlaubt sind.

Was passiert nach dem Draft? Wie geht es für die "Rookies" weiter?

Bereits am ersten oder zweiten Wochenende nach dem Draft rücken die Neuankömmlinge ins Rookie-Camp ihres Teams ein. Dort wird in der Regel auch der Vertrag unterzeichnet mit individuellen Absprachen, etwa wann und in welcher Form der Signing Bonus ausbezahlt wird. Bis zum großen Trainingslager im Sommer gibt es dann noch zahlreiche weitere Trainingscamps, Vorbereitungskurse und Seminare - manche davon verpflichtend, manche freiwillig. Die älteren Profis im Kader bekommen länger frei.

Wann beginnt heuer die Preseason und wann ist Saisonstart?

Am 4. August startet die Preseason in der NFL mit dem "Hall of Fame"-Game, jedes Team absolviert drei Vorbereitungsspiele gegen andere NFL-Mannschaften. Saisonstart ist gut einen Monat später am 8. September, das erste Spiel ist traditionell dem Titelverteidiger vorbehalten, also in diesem Jahr den Los Angeles Rams.