Als Juventus in Hernals unterging

Spiele der aktuellen Sport-Club-Mannschaft konnte Hasenkopf aus gesundheitlich Gründen zuletzt keine mehr sehen. Doch vielleicht geht sich ein Besuch in Dornbach bei einem internationalen Spiel aus. Ehrenkarten für die drei letzten noch lebenden 7:0-Legenden ( Heinrich Büllwatsch, Horak und Hasenkopf) sind jedenfalls für den 12. Oktober reserviert. Sport-Club-Geschäftsführer Heinz Palme hat von Borussia Mönchengladbach die Zusage für ein Hernalser Überraschungsgastspiel am 12. Oktober sowie auch vom ÖFB die Sondererlaubnis dafür erhalten. Denn am selben Abend trifft Österreichs Nationalteam im Ernst-Happel-Stadion in der Nations League auf Nordirland.

Palme spekuliert mit 3000 bis 4000 Zuschauern. Eine Hoffnung, die nicht unrealistisch ist, erfreut sich doch der Sport-Club in der Ostliga immer größerer Beliebtheit. Am Freitagabend sahen immerhin 1560 zahlende Fans in Hernals den 1:0-Sieg über die Admira.