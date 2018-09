Als die Juve-Bezwinger mit der Tramway kamen

... rettete Peter Seisenbacher in Seoul nach einer Pannenserie (gekenterte Ruderer, disqualifizierte Schwimmer, verprügelter Boxer) Österreichs Olympia-Ehre. Er holte zum zweiten Mal Gold im Judo-Schwergewicht. In der Königsklasse jener Sportart, die in Asien mehr Bedeutung hatte als damals die anderen 237 Siegestrophäen.

Den 30. Jahrestag erlebt Seisenbacher in der Ukraine. Dort hält sich der Mann, den Kanzler Franz Vranitzky 1988 in seiner KURIER-Olympia-Kolumne als „Beispielgebend für Österreichs Jugend“ bezeichnet und den ich als höflichen, bescheidenen Sieger geschätzt hatte, illegal auf. Angeklagt wegen „sexueller Vergehen an Minderjährigen“ ist Seisenbacher zum Prozess nie erschienen, weshalb ihm mittlerweile schon mehr Zeilen auf Lokal- als seinerzeit auf Sportseiten gegolten haben.

1988 widmete der KURIER trotz der Olympia-Sensation seine Einserseite nicht Seisenbacher, sondern den Vorgängen in der Sowjetunion: Gorbatschow entmachtete alle Gegner seiner Reformpolitik.