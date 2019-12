Als erste Frau: Eine Fußball-Weltmeisterin will in die NFL

Carli Lloyd wurde diesen Sommer Fußball-Weltmeisterin mit den USA und 37 Jahre alt. Die Kapitänin beendete nach zwei WM-Titeln und zwei Olympiasiegen ihre Karriere im "soccer" noch immer nicht: Sie peilt mit den US-Damen im Sommer in Tokio wieder Olympia-Gold an. Dennoch versuchte sie sich mit dem Eierlaberl und macht sich daran, eventuell den "football" zu erobern, eine Männer-Domäne.

Noch nie hatte eine Frau einen Einsatz in der NFL. Schiedsrichterinnen, Trainerinnen, Eigentümerinnen, all das gibt es bereits in der National Football League ( NFL). Nur eine Spielerin fehlt bisher in der nordamerikanischen Profiliga.