"Alles ist möglich": Österreich bereit für nächste Handball-Sensation

In Hauptrundengruppe 1 hat Frankreich aktuell 6 Punkte auf dem Konto. Dahinter liegen Ungarn und Österreich mit je 4, Deutschland lauert knapp dahinter (3).

Viel könnte im Falle einer ersten Niederlage in diesem Turnier also am Duell mit den bereits chancen- und punktlosen Isländern am Mittwoch (15.30 Uhr) hängen.

Faktor Müdigkeit

„Das ist dann schon das siebente Spiel. Aber vielleicht sind auch die Isländer dann schon ein bisschen müde“, meinte Pajovic.

Die vor einem Monat noch unvorstellbare Variante eines rot-weiß-roten Halbfinaleinzugs erscheint auch ihm nicht mehr ganz unrealistisch: „Alles ist möglich.“