Skateboard-Profi Alisa Fessl und der Balanceakt für Olympia

Auf Reisen ist Alisa Fessl oft. Immer mit dem Skateboard , versteht sich. Die Reise nach Dubai im Jänner hat sich für die Kärntnerin definitiv gelohnt. Bei dem Qualifikationsbewerb für die Olympischen Spiele hat sie sich einen Platz in den letzten beiden Runden gesichert, die vom 14. bis 19. Mai in Schanghai und vom 18. bis 19. Juni in Budapest stattfinden werden.

Fessl blieb auf dem kleineren Brett mit den vier Rollen, mit 15 Jahren fuhr sie ihren ersten internationalen Bewerb. Mittlerweile ist sie in der Szene angekommen, zählt 12.000 Follower auf Instagram und hat die Chance in ihrer Disziplin „Park“ (siehe Infobox unten) in die Weltspitze zu gelangen.

Fakten Lifestyle als Sport: Für viele gilt Skateboarden als Hobby oder gar als Lifestyle. Als olympische Sportart wird es in zwei Disziplinen aufgeteilt: Beim „Park“-Bewerb zeigt man z.B. in einem Beton-Pool in 45 Sekunden seine Tricks. Beim „Street“-Bewerb finden sich in einer Ebene Hindernisse wie Rails und Stufen, die zu Tricks einladen. 2021 in Tokio war Skateboarden bereits erstmals bei den Olympischen Sommerspielen vertreten.



Die erste Österreicherin bei einem olympischen Skateboard-Bewerb war Julia Brückler in Tokio 2021 in der Disziplin „Street“. Die Niederösterreicherin, die 2018 Europameisterin geworden war, erreichte in der starken Konkurrenz den 18. Rang.

Dass es die Frauen sind, die Österreichs Skateboard-Flagge hochhalten, spiegelt nicht den Frauenanteil in heimischen Skateparks wider. Wenn sich Alisa Fessl an ihre Anfänge zurückbesinnt, fallen ihr nur wenige skatende Mädchen ein. Es werde aber besser, sagt sie. „Es kommt darauf an, wo man ist. Aber in Österreich könnten wir auf jeden Fall noch daran arbeiten.“ In Amerika sei das schon ganz anders. Da seien in manchen Parks bereits mehr Frauen als Männer zu sehen.

Vielerorts sind die deutlich jünger als Fessl: 12- bis 14-Jährige finden sich in den Ranglisten ganz vorne. Mit dem Ziel Olympia haben viele angefangen, in Ländern wie den USA oder Japan hätten sich die Strukturen schnell professionalisiert. „Sie sind schnell gut geworden, weil sie perfekte Skateparks hatten und von Anfang an mit Coach trainiert haben.“ Kontroverse: Ist Skateboarden Sport oder Lifestyle? Bleibt aber eine Frage: Kann man einen Sport, der lange als ungezwungener Lifestyle galt, überhaupt in einen maximal durchgetakteten Wettbewerb wie Olympische Spiele pressen? Die Aufnahme ins olympische Programm hat in der Szene jedenfalls für Kontroversen gesorgt. „Für mich hat Skateboarden nichts mit 'höher, weiter, schneller` zu tun“, sagte etwa die 50-jährige Skateboard-Legenede John Cardiel. „Da geht es um Individualität und Originalität. Dass es eine olympische Sportart ist, widerspricht dem Skateboarden an sich.“