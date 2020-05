Auch wenn die Tennis-Saison für Peya einen Tag früher als erhofft endete, konnte er den vier Spielen in London Positives abgewinnen. „Wir profitieren in der nächsten Saison von diesen Erfahrungen. Wir haben sehr viel gelernt“, sagte der Österreicher. Nur zwei Punkte waren es am Ende, die zur Wiederholung des Finalsieges von Valencia fehlten. Damals hatten Peya und Soares Bob und Mike Bryan bezwungen. „Es sind immer diese paar Zentimeter gegen die Bryans.“

Grundsätzlich sei es aber leichter, so eine Niederlage zu verdauen, wenn man auf die tolle Saison zurückblicke. „Und wir haben uns hier gut präsentiert. Es gibt keinen Grund, jetzt Trübsal zu blasen. Wenn ich nach so einer Saison schlecht gelaunt in den Urlaub fahren würde, wäre irgendetwas falsch mit mir“, sagte Peya, der heuer mehr als 750.000 Dollar (558.410 Euro) Preisgeld gewonnen hat. Turniersiege in São Paulo, Barcelona, Eastbourne, Montreal und Valencia auf allen Belägen und auch in der Halle sowie das Erreichen des Endspiels bei den US Open zeugen von den guten Leistungen der österreichisch-brasilianischen Paarung. Deshalb blickt Peya auch hoffnungsvoll in Richtung 2014: „Wir stecken uns jetzt natürlich neue Ziele, obwohl die Nummer eins etwas weit weg ist. Aber einen Grand-Slam-Sieg wollen wir auf jeden Fall schaffen.“

Zuvor steht jetzt aber erstmal der wohlverdiente Urlaub auf dem Programm.