5,36 Sekunden: 18-Jähriger sorgt für neuen Rekord im Speedklettern

Die Dichte und Leistungsentwicklung ist enorm, in diesem Jahr blieb der Indonesier Veddriq Leonardo als erster Kletterer unter fünf Sekunden (4,90). Kevin Amon verpasste trotz seines neuen österreichischen Rekords in Chamonix den Einzug ins Semifinale, dafür wäre eine Zeit von 5,27 nötig gewesen. „Ich bin knapp dran an den Finalplätzen. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Erfahrung und noch mehr schnellere Trainingsläufe“, erklärte der 18-Jährige.