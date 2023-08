50.000 Dollar an Trump-Gegner: NBA-Klub sorgt für Aufregung

Pikant ist die Sache aber aus anderen Blickwinkeln. Einerseits pflegen die Orlando Magic eine enge Verbindung mit Trump selbst. Die Firma, der der Klub gehört, wurde vom Schwiegervater einer ehemaligen Ministerin des früheren US-Präsidenten gegründet.

Darüber hinaus ist der Disney-Konzern einer der Sponsoren der Magic. Und der US-Unterhaltungsgigant befand sich in einem großen Gerichtsstreit mit Ron DeSantis (mehr dazu).

Auslöser war ein Gesetz des Gouverneurs in Florida. Bekannt ist es unter dem Begriff "Don't Say Gay", wonach in Grundschulen des Bundesstaates der Unterricht über sexuelle Orientierung seit mehr als einem Jahr de facto verboten ist. Disney, dessen Vergnügungsparks u.a. in Orlando beheimatet sind, hat das Vorhaben DeSantis scharf kritisiert